La ola de calor en Europa satura hospitales

Millones de europeos viven una segunda ola de calor en menos de un mes.

La ola de calor sin precedentes que azota a Europa desde principios de semana avanza hacia el este del continente, tras provocar la cancelación de eventos y saturar los hospitales con temperaturas de más de 35 °C para 150 millones de personas.

Médicos en Reino Unido y Francia advirtieron de que los hospitales tienen dificultades para hacer frente al calor y al aumento de llamadas de emergencia.

Alemania registró la temperatura más alta de su historia, 41,3 ºC en Saarbrücken, mientras el país se prepara para un posible fin de semana aún más caluroso.

Suiza batió su segundo récord de temperatura para junio, con 38,8 °C en Basilea, por encima de los 38 °C de la víspera.

Países superan nuevós récods de calor

En este país, la central nuclear de Beznau fue detenida para evitar un calentamiento excesivo de las aguas del río que refrigeran sus reactores. En Francia, la ola de calor redujo la producción del parque nuclear en un 8,7%.

Reino Unido, por su parte, superó un nuevo récord de calor para junio por tercer día consecutivo, con 36,9 °C.

Las autoridades reportaron cientos de muertos en España y de muchos otros en el resto de Europa, incluidos niños dejados en coches recalentados, como un bebé de 18 meses olvidado por uno de sus progenitores el martes en Marsella (sureste de Francia).

El calor se debe a una "cúpula de calor" de aire atrapado procedente del norte de África, señaló Samantha Burgess, subdirectora del Servicio de Cambio Climático Copernicus de la UE.