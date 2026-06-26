Suben a 55 las muertes por ahogamiento en Francia en la ola de calor

El balance de personas muertas por ahogamiento en Francia durante la actual canícula se elevó a 55 personas

El balance de personas muertas por ahogamiento en Francia durante la actual canícula se elevó a 55 personas, informó el viernes el gobierno, que teme un balance todavía peor.

Después de varios días de temperaturas cercanas o superiores a los 40 ºC en algunas zonas, numerosas personas han muerto ahogadas, en su mayoría jóvenes, que se bañaban en zonas no autorizadas en ríos o lagos para escapar del calor.

El jueves por la noche "estábamos en 55 (ahogados), pero tememos que la situación no evolucione favorablemente", dijo la ministra de Deportes, Marina Ferrari, a la cadena televisiva Franceinfo.

Según la ministra, "un 65% de estos ahogamientos tuvieron lugar en lugares de baño no vigilados o no autorizados".

La actual ola de calor en Europa ha sido especialmente intensa en Francia, que ha vivido las dos noches más calurosas jamás registradas y ha experimentado un repunte de los paros cardíacos.

El prefecto de policía de París, Patrice Faure, advirtió que los hospitales de la capital francesa y su área metropolitana están cerca de la "saturación", por lo que prohibió el consumo del alcohol en la vía pública a partir del mediodía del viernes.