Detienen en Quito a extranjero buscado por presunto homicidio en Chile
Un ciudadano extranjero, capturado en Quito, enfrentará un proceso de extradición hacia Chile.
Detienen en Quito a extranjero buscado por homicidio en Chile
Policía Nacional
Compartir
Actualizado:
11 jul 2026 - 18:05
Un ciudadano de nacionalidad venezolana, requerido por la justicia chilena por un presunto caso de homicidio consumado, fue capturado en Quito durante un operativo ejecutado por la Policía, este 11 de julio.
La detención se realizó en el marco de acciones de cooperación entre ambos países para ubicar a personas prófugas de la justicia.
De acuerdo con la información, el extranjero registraba una notificación roja de Interpol, mecanismo utilizado para localizar y detener provisionalmente a personas requeridas por procesos penales o para el cumplimiento de sentencias en otros Estados.
Tras su aprehensión, el ciudadano fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Ecuador.
Las autoridades indicaron que el siguiente paso será el trámite de extradición pasiva solicitado por Chile, procedimiento mediante el cual se busca su traslado para que responda ante la justicia de ese país por el delito que se le atribuye.
La Policía destacó que este tipo de operativos buscan impedir que personas buscadas por la justicia utilicen otros países como refugio.
Compartir