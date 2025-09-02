Más de 1 000 muertos tras un deslizamiento de tierra que arrasó una aldea en Sudán

Un deslizamiento ha dejado más de 1 000 muertos en las montañas de Darfur. en Sudán

Un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias sepultó, el pasado domingo 31 de agosto del 2025, la aldea de Tarsin, en el oeste de Sudán.

El Movimiento Ejército de Liberación de Sudán informó, este martes 2 de septiembre del 2025, que el deslizamiento provocó la muerte de unas 1 000 personas. Hubo un solo sobreviviente.

"Seguimos con profunda tristeza y preocupación los trágicos sucesos que afectaron a los residentes de la aldea de Tarsin, a causa de los masivos y devastadores deslizamientos de tierra que azotaron la aldea, ubicada en medio de Jebel Marra, en el distrito de Amo", indicó el grupo liderado por Abdelwahid Mohamed Nour.

La totalidad de los aldeanos, unas 1 000 personas entre las cuales se cuentan "hombres, mujeres y niños", murieron por el deslizamiento de tierra que ocurrió el domingo 31 de agosto y solo una persona logró sobrevivir.

Las fuertes lluvias fueron las responsables de esta tragedia que ha azotado con dureza el centro de Jebel Marra, una cadena montañosa volcánica con los picos más altos de Sudán.

El Movimiento Ejército de Liberación de Sudán resaltó que la aldea de Tarsin quedó "completamente arrasada", por lo que hizo un llamado a las Naciones Unidas para brindar apoyo en la recuperación de cuerpos y el movimiento de escombros.

Sudán está inmersa en una guerra entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el estado de Darfur del Norte. Esto ha obligado al desplazamiento forzado de personas que buscan refugio en las montañas de Marra.

El Movimiento Ejército de Liberación es un grupo rebelde de Darfur que controla precisamente esa zona montañosa de Jebel Marra y que se ha mantenido neutral en los choques entre las FAR y el Ejército.