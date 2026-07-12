Dos muertos y varios heridos en tiroteo en festival de salsa en Canadá

Un tiroteo dejó dos muertos y varios heridos en un festival musical en Canadá

Dos personas murieron el sábado 12 de julio y varias resultaron heridas durante un tiroteo en Toronto, Canadá, en un festival de salsa, según informó la policía de la ciudad, que señaló que el sospechoso se dio a la fuga.

"Dos hombres fueron declarados muertos" y "otras cuatro personas fueron trasladadas a hospitales con heridas graves", declaró el subjefe de la policía de la ciudad, Frank Barredo.

Según los primeros elementos reunidos por los investigadores, "hubo un intercambio de disparos entre dos individuos y se encontraron dos armas de fuego en el lugar", añadió.

13 000 peronas acudieron al festival

Subrayó el "peligro" que este presunto ajuste de cuentas podría haber representado para las más de 13 000 personas que participaban en este festival de música latina.

La policía había mencionado inicialmente un "atacante activo", pero "no parece ser el caso", aseguró Barredo.

Cuando se le preguntó por el o los sospechosos, el subjefe de la policía no descartó que pudiera haber habido más personas implicadas en los disparos que las dos mencionadas.

Autoridades reaccionaron al hecho violento

"Hasta ahora no se ha producido ninguna detención", agregó.

Anteriormente en su reporte, la policía no dio detalles sobre la gravedad de las lesiones de los heridos.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, se declaró en su cuenta de X "horrorizado por el tiroteo que causó la muerte de dos personas" en el festival de salsa.