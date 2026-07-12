Estudiante de 17 años asesinó a conductor de tricimoto por negarse a pagar vacuna

Un adolescente de 17 años fue aislado tras ser señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato de un conductor de tricimoto ocurrido en el suroeste de Guayaquil.

La víctima fue identificada como Rafael Muñoz, de 19 años, quien recibió varios disparos la mañana del viernes 10 de julio en las calles Venezuela y la 38.

De acuerdo con las primeras diligencias, el joven trabajaba como tricimotero en ese sector y, según relataron sus familiares a los agentes, en días anteriores había recibido amenazas relacionadas con el cobro de extorsiones o vacunas.

Tricimotos entregan pago diario para poder trabajar

Las investigaciones señalan que detrás del crimen existiría una pugna entre grupos delictivos que buscan controlar el cobro de dinero a los conductores de tricimotos que operan en la zona.

Según testimonios, los trabajadores eran obligados a entregar un pago diario para poder continuar con sus labores.

Tras el ataque, los uniformados ejecutaron operativos que permitieron la aprehensión del adolescente. Además, se retuvo la motocicleta que presuntamente fue utilizada durante la acción violenta.

Habitantes del sector indicaron que los atacantes habrían aprovechado la salida de estudiantes de un plantel educativo para mezclarse entre la multitud y escapar por un callejón tras cometer el asesinato.