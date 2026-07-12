48% de migrantes y refugiados en Ecuador ya tiene una cuenta bancaria, según el BCE

El 48% de migrantes en Ecuador está bancarizado y puede acceder a servicios como créditos en Ecuador.

Cada vez más personas refugiadas y migrantes acceden al sistema financiero en Ecuador. Entre 2022 y 2025, el porcentaje de esta población con una cuenta bancaria pasó del 11% al 48%, un avance que refleja una mayor bancarización y la reducción de barreras para ingresar a los servicios financieros formales.

La cifra fue presentada durante el encuentro "Diálogo por la inclusión financiera de personas refugiadas en Ecuador: avances y buenas prácticas del sector financiero", organizado en Quito con la participación del Banco Central del Ecuador (BCE), la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, ACNUR y representantes del sistema financiero.

El incremento del acceso a cuentas bancarias se produce en un contexto en el que Ecuador alberga a 636 981 personas refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes en situación de vulnerabilidad y otras personas desplazadas por la fuerza, según datos de ACNUR.

Una cuenta bancaria facilita el acceso a otros servicios

Especialistas coinciden en que contar con una cuenta bancaria representa el primer paso para la inclusión financiera.

Además de recibir pagos de manera formal, las personas pueden ahorrar, construir un historial financiero y acceder posteriormente a productos como créditos, transferencias y otros servicios del sistema financiero.

De acuerdo con datos de ACNUR, el 81% de las personas emprendedoras apoyadas por la organización utiliza servicios financieros, mientras que el 36% ya ha accedido a algún tipo de crédito.

Asimismo, entre quienes participan en programas de inserción laboral impulsados por el organismo internacional, el 88% posee una cuenta de ahorro formal y el 9% reporta un incremento en sus ahorros.

Durante el evento, el presidente de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, Gustavo Camacho, anunció que se trabaja en una política pública de inclusión financiera que considera a las personas refugiadas y migrantes como uno de los grupos prioritarios.

La iniciativa busca fortalecer el acceso de poblaciones vulnerables al sistema financiero mediante mecanismos que faciliten la apertura de cuentas y el uso de servicios bancarios. La inclusión financiera gana espacio en Ecuador

El representante de ACNUR en Ecuador, Federico Agusti, señaló que el acceso al sistema financiero favorece la autonomía económica y la integración de las personas en movilidad humana.