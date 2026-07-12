Así funciona el descuento del 50% para renovar la licencia de conducir en Ecuador

Las licencias de conducir son un requisito fundamental en Ecuador para poder circular en vehículos.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) mantiene un descuento del 50% en el costo de la renovación de la licencia de conducir. Sin embargo, se deben cumplir requisitos para acceder a este beneficio.

Este incentivo está dirigido para los conductores que demuestren un comportamiento responsable al volante. Tiene como objetivo reconocer la buena conducta vial en Ecuador.

¿Quiénes pueden acceder al descuento?

La ANT aclara que el beneficio no se aplica de forma automática, sino únicamente a quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Mantener los 30 puntos completos en la licencia de conducir al momento de solicitar la renovación.

en la licencia de conducir al momento de solicitar la renovación. No haber registrado multas ni infracciones de tránsito durante todo el período de vigencia de la licencia que está por renovarse.

¿Cuánto cuesta renovar la licencia con el descuento?

La rebaja aplica tanto para licencias no profesionales como profesionales. Con el beneficio, los valores quedan de la siguiente manera:

Antes de renovar la licencia, los usuarios deben agendar un turno a través de la plataforma oficial de la ANT y verificar que no existan valores pendientes de pago.