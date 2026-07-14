Ecuador confirma segundo caso del hongo Fusarium en una plantación bananera de El Oro

Un plantación de banano en la provincia de El Oro, en el sur del país.

Ecuador confirmó un segundo caso positivo del hongo Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T), una de las plagas más peligrosas para los cultivos de banano y otras musáceas. El brote fue detectado en un predio ubicado en el sector El Quemado, en la provincia de El Oro.

El nuevo caso se encuentra en un terreno colindante con la finca La Carolina, donde anteriormente se registró el primer brote de esta enfermedad en el país, informó Agrocalidad este martes 14 de julio de 2026.

La detección se produjo durante las actividades periódicas de vigilancia fitosanitaria que incluyen el monitoreo de cultivos mediante drones. Tras identificar una planta con síntomas sospechosos, se realizaron los análisis de laboratorio que confirmaron la presencia del patógeno.

Se activó el plan de contingencia

Luego de confirmarse el diagnóstico positivo, las autoridades activaron de manera inmediata el plan de contingencia establecido para estos casos.

Las acciones contemplan el aislamiento del área afectada, el fortalecimiento de las medidas de bioseguridad y la ejecución de muestreos y monitoreos permanentes en la zona para determinar el nivel de dispersión del hongo y evitar que llegue a otros predios productores de musáceas.

El equipo técnico trabaja actualmente en la delimitación del área afectada y en la implementación de los protocolos fitosanitarios previstos para contener el brote.

¿Qué es el Fusarium Raza 4 Tropical?

El Fusarium Raza 4 Tropical es un hongo que afecta a las plantas de banano y plátano. Se considera una de las mayores amenazas para la producción mundial de musáceas debido a su capacidad de permanecer en el suelo durante largos períodos y su facilidad de propagación si no se aplican estrictas medidas de bioseguridad.

Su presencia puede ocasionar importantes pérdidas económicas en las zonas productoras, por lo que los países productores mantienen programas permanentes de vigilancia y control fitosanitario.