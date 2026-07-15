Nuestro Mundial al Día: España vuelve a una final del Mundial tras vencer con autoridad a Francia

España aseguró su lugar en la final del Mundial 2026 tras imponerse 2-0 a Francia en Dallas, en un partido en el que dominó la posesión del balón y aprovechó los errores defensivos de su rival.

Mikel Oyarzabal abrió el marcador desde el punto penal y Pedro Porro amplió la ventaja en el segundo tiempo para sellar la clasificación.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente mostró solidez en todas sus líneas y neutralizó a las principales figuras francesas, que nunca lograron reaccionar pese a las modificaciones realizadas durante el encuentro.

La Roja volverá a disputar una final mundialista 16 años después de conquistar el título en Sudáfrica 2010.

España impone su juego y regresa a la final

Luis de la Fuente destacó que su equipo fue capaz de imponer el ritmo del partido desde el inicio y aseguró que ahora toda la atención está puesta en la final del domingo.

"Ahora sí que estamos centrados en ese partido. Somos conscientes del potencial del rival que tendremos enfrente, pero también de nuestras fortalezas", afirmó el seleccionador español tras el compromiso.

El técnico recordó además que España ya ha derrotado recientemente a algunas de las principales selecciones del mundo y confía en que su equipo mantenga el nivel mostrado durante el torneo para buscar una nueva estrella mundial.

España ya piensa en una final de máximo nivel

Luis de la Fuente aseguró que la final del Mundial será un duelo de máxima exigencia, independientemente de si el rival termina siendo Argentina o Inglaterra.

El seleccionador español recordó que la semifinal entre España y Francia ya podía considerarse una "final anticipada", pero destacó que el otro cruce entre argentinos e ingleses también reúne a dos de las grandes potencias del torneo.

"Nos da igual el rival. No es lo mismo el fútbol de Argentina que el de Inglaterra, ni el europeo que el sudamericano, pero les esperamos a ambos con los brazos abiertos", afirmó el entrenador.

De la Fuente subrayó además que las cuatro selecciones semifinalistas ocupan actualmente los primeros lugares del ranking FIFA, una situación inédita en la historia del Mundial y que, según dijo, demuestra el alto nivel competitivo que ha tenido esta edición.

Messi y Kane, frente a frente por el liderato ofensivo del Mundial

Lionel Messi y Harry Kane serán dos de los grandes protagonistas de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

El capitán argentino llega como máximo goleador del Mundial 2026 con ocho tantos y amplía su registro histórico a 21 goles en Copas del Mundo, mientras que el delantero inglés acumula seis anotaciones y buscará acercarse al liderato del torneo.

Aunque ambos destacan por su capacidad goleadora, sus funciones son diferentes.

Messi participa en la creación del juego, retrocede para asociarse con sus compañeros y suele aparecer desde la frontal del área.

Mientras que Kane actúa como un delantero centro de referencia, fija a los defensores y aprovecha su presencia en el área para definir las jugadas.

Además del boleto a la final, el encuentro también pondrá en juego la carrera por el Botín de Oro del Mundial, en un duelo que reúne a dos de los atacantes más influyentes del fútbol internacional.