Al menos 27 muertos en el incendio de un bar en la capital de Tailandia

Un incendio en un bar de Bangkok, la capital tailandesa, dejó al menos 27 muertos la noche del domingo 12 de julio de 2026, informó a medios locales el primer ministro, Anutin Charnvirakul.

"Se retiraron 27 cuerpos, cuerpos sin vida", dijo Anutin en declaraciones televisadas desde el lugar del incendio.

El primer ministro dijo que los músicos en el bar y restaurante ubicado a las afueras de la capital vieron "humo procedente de un interruptor cerca del escenario, seguido de un corte de electricidad y una explosión".

"La mayoría de las víctimas corrieron hacia la parte trasera, hacia unos baños sin salida. Podría deberse al pánico, porque había fuego y humo en el restaurante", declaró Anutin a la prensa.

La policía nacional de Tailandia dijo en una publicación en redes sociales en la madrugada del lunes (19H00 GMT) que el incendio había sido "puesto bajo control".

Las autoridades establecieron un perímetro en el exterior del lugar, observaron periodistas de la AFP.