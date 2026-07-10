Minuto de silencio por víctimas de incendios en España antes de España-Bélgica

Los jugadores de España y Bélgica guardan un minuto de silencio en memoria de las víctimas por los incendios en Almería

Las selecciones de España y Bélgica guardaron un minuto de silencio antes del inicio de su partido por los cuartos de final del Mundial 2026.

Este viernes 10 de julio del 2026, en luto a las víctimas del devastador incendio forestal registrado en la provincia española de Almería.

El homenaje se realizó en el estadio antes del pitazo inicial, mientras los jugadores de ambos equipos, el cuerpo arbitral y los aficionados permanecieron en silencio.

El acto fue realizado para recordar a las personas fallecidas y expresar solidaridad con los afectados por la tragedia.

El incendio, considerado uno de los más graves registrados en España en los últimos años, ha dejado decenas de víctimas y ha obligado al despliegue de un amplio operativo de emergencia para combatir las llamas y atender a la población afectada en Andalucía.

¿Qué ocurre con los incendios en España?

Los incendios forestales mantienen en alerta a España tras una de las peores tragedias recientes en la provincia de Almería.

El fuego, que comenzó el jueves 9 de julio en el municipio de Los Gallardos y se extendió hacia la zona de Bédar, ha dejado al menos 12 fallecidos, decenas de heridos y miles de hectáreas consumidas por las llamas.

Las autoridades movilizaron a cientos de efectivos de emergencia, medios aéreos y terrestres para combatir el incendio, mientras miles de personas fueron evacuadas de forma preventiva.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el siniestro pudo iniciarse por la caída de un cable eléctrico, aunque la causa oficial continúa bajo investigación.

Ante la magnitud de la tragedia, el fútbol también rindió homenaje a las víctimas.

Antes del inicio del partido entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos por el incendio forestal que golpea la región de Almería.