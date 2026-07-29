Cuatro canales para denunciar irregularidades y corrupción en la Función Judicial

El Consejo de la Judicatura (CJ) tiene habilitados cuatros canales para denunciar presuntas irregularidades y actos de corrupción cometidas en la Función Judicial.

"Si conoces sobre posibles irregularidades, puedes denunciarlas de forma segura, confidencial e incluso anónima a través de los canales habilitados por la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión", señaló la institución.

Estos mecanismos fueron publicados por el CJ, este miércoles 29 de julio de 2026, horas después de que la Fiscalía General abrió una investigación contra tres jueces de la Corte Nacional de Justicia, por el presunto delito de cohecho.

Según la entidad, se realizaron allanamientos en varios inmuebles en el norte de Quito para recabar indicios. La Fiscalía sostiene que los jueces, presuntamente, recibieron dinero a cambio de emitir una sentencia de casación favorable en una causa en la que estaría involucrada una empresa china.

Canales habilitados para denunciar irregularidades

Formulario web: apps.funcionjudicial.gob.ec/denunciasweb

apps.funcionjudicial.gob.ec/denunciasweb Línea gratuita: 1800-TRANSPARENCIA (1800-872677)

1800-TRANSPARENCIA (1800-872677) Correo: transparencia@funcionjudicial.gob.ec

transparencia@funcionjudicial.gob.ec Ventanillas de las dependencias de la Judicatura a escala nacional.

Para realizar una denuncia por presuntos actos de corrupción a través del formulario web, la persona debe completar con la siguiente información:

Detallar el tipo de acto de corrupción

Denunciar en máximo 2 000 caracteres los hechos ocurridos

Llenar los datos personales del denunciante

Colocar el nombre y lugar de trabajo del funcionario denunciado

"Las denuncias ciudadanas sobre posibles irregularidades en la Función Judicial se manejan bajo estricta reserva y confidencialidad", indicó la Judicatura.