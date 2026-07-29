Ministerio de Educación se pronuncia por muerte de Mónica Luzuriaga

El Ministerio de Educación se pronunció tras la muerte de Mónica Luzuriaga, funcionaria hallada sin vida en Quito.

La muerte de Mónica Luzuriaga, servidora pública del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (MINEDEC), es investigada por la Fiscalía General del Estado. La funcionaria fue hallada sin vida la tarde del martes 28 de julio de 2026 en un hostal ubicado en el norte de Quito, un día después de haber sido reportada como desaparecida por sus familiares.

El caso ha generado conmoción. Su esposo, Carlos Molina, denunció que la víctima tenía "mucho estrés laboral" Ante ello, el Ministerio emitió un comunicado en el que desmintió que la institución le haya negado permisos laborales y aseguró que la servidora pública recibió autorizaciones por calamidad doméstica y vacaciones conforme a la normativa vigente.

La mañana del lunes 27 de julio fue la última vez que su esposo, Carlos Molina, la vio con vida. Según relató a Teleamazonas.com, Mónica se encontraba disfrutando de sus vacaciones y tenía previsto permanecer en su domicilio.

Sin embargo, durante esa jornada recibió una llamada desde el Ministerio relacionada con un trámite del área de Compras Públicas, dependencia en la que trabajaba como especialista de adquisiciones.

Mónica Luzuriaga fue hallada sin vida

La tarde del martes 28 de julio, alrededor de las 16:00, Molina recibió una llamada de la Policía Nacional para que acudiera a un hostal ubicado entre las avenidas Galo Plaza Lasso y Amazonas.

"Me dijeron que debía acercarme porque tenían que hacer un procedimiento. En ese momento me imaginé lo peor", contó a Teleamazonas.com.

Información policial a la que accedió Teleamazonas señala que la mujer fue hallada "suspendida" dentro de una de las habitaciones del establecimiento.

De acuerdo con el parte policial, el personal del hostal indicó que Luzuriaga ingresó la noche del lunes y que su estadía concluía al mediodía del martes. Al no recibir respuesta tras tocar la puerta para consultar si extendería su permanencia, los trabajadores ingresaron a la habitación y encontraron el cuerpo.

La investigación se desarrolla bajo el protocolo que dispone indagar toda muerte violenta por posibles causas delictivas, accidentales o autolíticas, por lo que el caso será investigado inicialmente como un presunto femicidio hasta que las autoridades determinen las circunstancias de lo ocurrido.

Ministerio de Educación se pronunció

Tras la difusión del caso, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura expresó sus condolencias a la familia y compañeros de trabajo de la funcionaria y destacó su compromiso profesional durante su trayectoria institucional.

La Cartera de Estado rechazó las versiones sobre una supuesta negativa para concederle permisos laborales y afirmó que los registros institucionales evidencian que la servidora pública sí contó con permisos por calamidad doméstica y vacaciones.

Asimismo, precisó que su jornada ordinaria de trabajo correspondía al horario de 08:00 a 17:00. Según el Ministerio, cuando existen actividades institucionales fuera de ese horario, estas son reconocidas y compensadas conforme a los procedimientos administrativos establecidos.

Respecto a las circunstancias de su fallecimiento, la institución informó que se abstendrá de emitir mayores pronunciamientos mientras se desarrollan las investigaciones, con el fin de respetar el debido proceso y a los familiares de la víctima.

Finalmente, reiteró su disposición de colaborar con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos.