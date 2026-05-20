Detienen en España a hombre acusado de matar a puñaladas a su ex pareja en una plaza pública

Detenido un hombre por apuñalar en el cuello a su expareja en un parque de Madrid

Un hombre de 48 años fue detenido en Figueres tras presuntamente asesinar a puñaladas a su ex pareja en plena vía pública, en un caso que las autoridades investigan como violencia machista.

El ataque ocurrió en la plaza Tarradellas, en la capital del Alt Empordà, donde agentes de los Mossos d'Esquadra arrestaron al sospechoso en el mismo lugar de los hechos.

El agresor tenía orden de alejamiento

Según medios locales y autoridades municipales, el detenido ya contaba con antecedentes por violencia y había quebrantado por segunda vez la orden de alejamiento que mantenía respecto a la víctima.

La mujer tenía 33 años y era de origen sudamericano, de acuerdo con fuentes cercanas al caso.

La víctima murió en el lugar

Equipos del Sistema de Emergencias Médicas y patrullas policiales acudieron rápidamente al sitio, pero no lograron salvar la vida de la mujer debido a la gravedad de las heridas provocadas con arma blanca.

Testigos señalaron además que, tras el crimen, el sospechoso cruzó la plaza y se lavó los brazos ensangrentados en una fuente cercana antes de ser detenido.

El caso volvió a generar conmoción en España y reactivó el debate sobre las medidas de protección para víctimas de violencia de género y el control de órdenes de alejamiento.