Mujer busca la eutanasia tras 26 años de dolor y 87 cirugías

María Consuelo Córdoba busca acceder a la eutanasia después de vivir durante 26 años con las secuelas de un ataque con ácido y someterse a cerca de 87 cirugías.

María Consuelo Córdoba lleva 26 años viviendo con las consecuencias de un ataque con ácido que sufrió en Bogotá, Colombia. Desde aquella agresión, ocurrida en 2000, ha pasado por aproximadamente 87 intervenciones quirúrgicas para tratar las graves lesiones que sufrió.

Según relató a medios colombianos, el ataque ocurrió durante una discusión con quien entonces era su esposo. El hombre le lanzó un líquido en el rostro que ella inicialmente no identificó como ácido. Desde entonces comenzó un extenso proceso de hospitalizaciones, tratamientos y cirugías reconstructivas.

Necesita tubos para poder respirar

Las secuelas permanecen más de dos décadas después. Córdoba aseguró que actualmente utiliza dos tubos de plástico para respirar y una máscara artesanal para proteger su rostro del sol. Además, todavía requiere atención médica por las lesiones provocadas por las quemaduras.

A sus problemas de salud se suma una difícil situación económica. La mujer vive en una habitación en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, y asegura que debe pedir dinero en las calles y el transporte público para cubrir sus necesidades.

María Consuelo Córdoba busca acceder a la eutanasia después de vivir durante 26 años con las secuelas de un ataque con ácido y someterse a cerca de 87 cirugías. Redes Sociales

La promesa que hizo al papa Francisco

En 2017, durante la visita del papa Francisco a Colombia, María Consuelo tuvo un encuentro con el pontífice. Según su relato, él le pidió que no recurriera a la eutanasia y ella se comprometió a continuar luchando mientras esperaba recibir ayuda para sus tratamientos.

Sin embargo, años después volvió a expresar su deseo de acceder al procedimiento. Córdoba asegura que las condiciones en las que vive y las secuelas que arrastra desde el ataque la han llevado nuevamente a considerar esa decisión.

Tiene autorización para acceder a la eutanasia

Capital Salud EPS aclaró que María Consuelo cuenta desde hace cuatro años con una autorización para acceder a la eutanasia. Por lo tanto, actualmente no está esperando que la entidad apruebe el procedimiento.

La entidad señaló que la decisión depende de la voluntad libre y autónoma de Córdoba y aseguró que respetará la determinación que tome. Mientras tanto, continuará brindándole los servicios de salud que requiera.