¡Carapaz cerca del podio! Richie es cuarto en general de la Vuelta a España tras la etapa 12

Este jueves 3 de septiembre de 2026, el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz demostró por qué es uno de los grandes escaladores del pelotón.

Tras superar la exigente etapa 12 de la Vuelta a España, el líder del EF Education-EasyPost escaló a la cuarta posición de la clasificación general, acortando su distancia a menos de dos minutos de la zona de podio.

En un recorrido extenuante de 166,6 kilómetros de pura montaña entre Vera y Calar Alto, Carapaz decidió no ser un espectador más. El ecuatoriano animó la jornada al meterse en una fuga estratégica. Aunque cruzó la línea de meta en la novena posición, el desgaste que provocó su ritmo le permitió dejar atrás a rivales directos y dar un salto vital en sus aspiraciones por el maillot rojo.

Terreno a la medida: Lo que viene

La carrera entra en su punto de ebullición y el terreno que se aproxima le favorece completamente a Carapaz. Este fin de semana será decisivo para sus intenciones de meterse al podio:

Viernes 4 de septiembre (Etapa 13): Una ruta de 192,8 kilómetros de media montaña entre Almuñécar y Loja, ideal para intentar un ataque sorpresa.

Una ruta de de media montaña entre Almuñécar y Loja, ideal para intentar un ataque sorpresa. Sábado 5 de septiembre (Etapa 14): Un nuevo asalto de alta montaña. Serán 154,5 kilómetros de desgaste puro entre Jaén y la Sierra de La Pandera, donde los favoritos volverán a medirse de tú a tú.

Con la alta montaña andaluza como aliada y un estado de forma en pleno ascenso, la 'Locomotora' calienta motores para unas jornadas que prometen espectáculo.