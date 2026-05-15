Mujer pedía dinero a policía a cambio de no publicar sus videos íntimos en Colombia

Mujer en Colombia fue detenida tras solicitar dinero a policía para no difundir videos íntimos.

Una mujer fue capturada en Colombia tras conocerse que extorsionaba a su expareja, un servidor policial.

La ciudadana le solicitaba más de USD 100 para no difundir videos íntimos que ella guardó tras terminar su relación con el uniformado.

La captura de la mujer sucedió en Antioquia cuando iba a recibir el dinero solicitado por parte del uniformado.

La Policía capturó a la mujer cuando iba a recibir el dinero

De acuerdo con la información policial, la víctima decidió denunciar dos semanas después de que empiezó el chantaje y "maltrato psicológico" por parte de su expareja.

"Los hechos se registraron cuando la presunta responsable, expareja sentimental de la víctima, se disponía a recibir la suma exigida a cambio de no divulgar videos de carácter íntimo", indicó la Policía.