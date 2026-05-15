¿Sintió el temblor? Instituto Geofísico reporta sismo en la provincia de El Oro

El Instituto Geofísico reportó un sismo este viernes 15 de mayo.

Un temblor se registró carca de Huaquillas, en la provincia de El Oro, la mañana de este viernes 15 de mayo de 2026.

El sismo ocurrió a las 09:19 y tuvo una magnitud de 4.0 grados en la escala de Richter, según informó el Instituto Geofísico.

El movimiento ocurrió en el mar, a 27,96 kilómetros de Huaquillas, a una profundidad de 20 kilómetros.

Doce horas atrás, la noche del jueves, se registró otro temblor en Macas, provincia de Morona Santiago.

Ese movimiento alcanzó una magnitud de 3.4 grados en la escala de Richter.

Ecuador se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, lo que genera constantes movimientos telúricos de diversa intensidad en el territorio.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura y bordea el océano Pacífico, comprende a una gran cantidad de países americanos como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, entre otros.