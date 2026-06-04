Mujer envenena a su compañero de trabajo con raticida tras una discusión, en Argentina

Momento en el que una mujer coloca veneno para ratas en el mate de su compañero de trabajo, en Argentina.

Una mujer colocó una pastilla de veneno para ratas en el mate de su compañero de trabajo después de una discusión, en Córdova, Argenitna.

La ciudadana de 46 años fue detenida por intentar envenenar a su compañero en la carnicería donde ambos laboraban.

La policía encontró las evidencias

Las cámaras de seguridad del lugar captaron cuando la mujer vertió la sustancia en su termo, lo agitó para mezclarlo y se lo sirvió esperando que el hombre se lo tome.

El compañero bebió el mate y poco después sufrió náuseas intensas, vómitos y diarrea. De acuerdo con las autoridades, terminó intoxicado.

La mujer fue acusada de lesiones agravadas. Durante un allanamiento, la Policía incautó veneno para ratas y su teléfono.