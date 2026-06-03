El último adiós a Raúl Guerrón: Así fue la emotiva despedida del mundialista

Raúl Guerrón fue sepultado en el Valle del Chota.

En un ataúd de madera y con la camiseta Tricolor, así fue sepultado el mundialista Raúl Guerrón, este miércoles 3 de junio de 2026.

Familiares y amigos acompañaron el féretro de Guerrón desde la iglesia de la comunidad de El Juncal para su último adiós.

La multitud vestida de negro caminó por las calles del Valle del Chota, entre las provincias de Imbabura y Carchi, hasta el cementerio.

Raúl Guerrón fue despedido por familiares y amigos en El Juncal. API La música acompañó el último adió del exfutbolista Raúl Guerrón. API Familiares de Raúl Guerrón se tomaron las calles del Valle del Chota para despedirlo. API Raúl Guerrón sepultado en El Juncal tras un último adiós en la iglesia local. API

Guerrón falleció el 1 de junio, a los 41 años, luego de padecer cáncer de estómago por el que semanas antes pidió ayuda a través de redes sociales.

El cuerpo de Raúl Guerrón fue recibido por familiares, amigos cercanos, vecinos de la comunidad y figuras del fútbol local.

La música tradicional del Chota y los aplausos han acompañado el féretro, recordando su alegría y su entrega en la cancha.

La trayectoria deportiva de Raúl Guerrón

El exfutbolista fue seleccionado por Ecuador en el primer mundial disputado en Corea - Japón 2002.

Además jugó en Sociedad Deportivo Quito, Universidad Católica y en Barcelona Sporting Club.