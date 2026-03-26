EN VIVO | Nicolás Maduro vuelve a la corte en Estados Unidos por caso de narcotráfico

Nicolás Maduro fue detenido en Venezuela y trasladado a Estados Unidos.

Nicolás Maduro comparece este jueves 26 de marzo de 2026 ante el tribunal de Nueva York por segunda vez desde su captura en Venezuela a principios del año.

Maduro, de 63 años, está detenido en una cárcel de Brooklyn, de la que salió solo el 5 de enero para su primera audiencia, en la que se declaró como "prisionero de guerra".

Periodistas locales repotaron que Maduro fue trasladado en un importante convoy rumbo al tribunal de Manhattan para su audiencia.

Fuera de la Corte se apostaron seguidores y detractores del depuesto mandatario venezolano, quien fue detenido junto a su esposa Cilia Flores, quien también acudirá ante el tribunal.

Juez no ve motivos para bloquear fondos El juez Alvin Hellerstein presiona a la Fiscalía por su intento de bloquear los fondos venezolanos para la defensa de Maduro. El fiscal alegó que "ese es el propósito de las sanciones y una razón justificable para limitar el acceso a los fondos”. Asimismo, el fiscal federal acusó a Maduro y Flores de "saquear la riqueza de Venezuela", por lo que pidió al juez impedirles que accedan al dinero estatal para su defensa.

Trump dice que Maduro enfrentará 'otros cargos' El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que Maduro enfrentará "otros cargos" judiciales más adelante. "Ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Otros cargos serán presentados, como probablemente saben", dijo a la prensa antes de una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.