Nicolás Maduro estará recluido en la misma cárcel en la que se encuentra alias 'Fito'

El centro federal de Brooklyn alberga a algunos de los narcotraficantes más poderosos del mundo.

El avión que trasladaba al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Celia Flores hacia Estados Unidos aterrizó la tarde de este sábado 3 de enero del 2026 a una base de los Estados Unidos.

Maduro será trasladado en helicóptero hacia un helipuerto en Wall Street, en Nueva York, y desde allí llevado vía terrestre hasta el Centro de Detención Federal de Brooklyn, en donde permanecerá detenido mientras enfrenta un proceso penal por narcotráfico y otros cargos.

En ese centro de detención están recluidos conocidos narcotraficantes que han sido detenidos o extraditados hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, están los máximos líderes del poderoso Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán e “Ismael El Mayo” Zambada, pero también han estado policías mexicanos, políticos y funcionarios de México.

En la prisión federal de Brooklyn también se encuentra el narcotraficante ecuatoriano Adolfo Macías Zambrano, alias 'Fito', cabecilla del grupo delictivo organizado Los Choneros. El hombre fue recapturado en julio del 2025, en Manabí, y ese mismo mes fue extraditado hacia los Estados Unidos.

El Metropolitan Detention Center de Brooklyn es la única cárcel federal de Nueva York. Abierto a inicios de la década de 1990, alberga actualmente a unos 1 200 detenidos y se utiliza principalmente para personas que esperan juicio en tribunales federales.