Noruega se despide del rey Harald V; así se desarrolló  el funeral de Estado

El féretro con los restos del difunto rey Harald V es trasladado al mausoleo real en la cripta del castillo de Akershus tras el funeral de Estado

Noruega se despidió, este miércoles 9 de septiembre, del rey Harald V en un funeral de Estado que contó con la presencia de la realeza europea y dignatarios extranjeros.

Después de una procesión fúnebre por una ciudad abarrotada de gente y una ceremonia religiosa en la catedral luterana de Oslo, los restos mortales de Harald, fallecido el 28 de agosto a los 89 años, fueron trasladados a la iglesia del castillo de Akershus, su última morada.

Harald, que hasta su muerte fue el monarca de mayor edad de Europa, era muy apreciado pese a los escándalos de su familia.

Colocado sobre un cañón y cubierto con una bandera real noruega, el féretro fue transportado a lo largo de la principal avenida de Oslo, seguido a pie por su hijo y sucesor, Haakon VIII, sus nietos y su hermana, así como por numerosos dignatarios.

Solo su viuda, la reina Sonia, de 89 años, y la nueva reina Mette-Marit se desplazaron en auto. La ceremonia religiosa comenzó con un minuto de silencio, que se guardó en todo el país.

Además del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y del heredero al trono británico, el príncipe Guillermo, estuvieron presentes los reyes de España, de Países Bajos y de Bélgica, el príncipe heredero de Japón y los jefes del Estado de Finlandia y Alemania, así como los primeros ministros de Francia y Tailandia.

Marius Borg Hoiby, el hijo de Mette-Marit de una relación previa, recibió permiso para asistir al funeral pese a estar bajo arresto domiciliario mientras apela su condena a cuatro años de cárcel por dos violaciones y otros cargos.

Al final del servicio religioso, cuatro aviones de combate F-35 sobrevolaron la catedral en formación, mientras el ataque era llevado a la capilla del castillo de Akershus al son de la 'Marcha fúnebre' de Chopin.

Sus restos descansarán en la cripta del mausoleo real, junto a los de sus padres y abuelos. Harald V será sepultado en un sarcófago de 2 millones de dólares cuyo diseño permanece en secreto.

Harald ascendió al trono en 1991 y siempre descartó abdicar pese al deterioro de su salud en sus últimos años.

El rey encarnó una Noruega abierta y tolerante, y presentó la diversidad en un discurso de 2016 con motivo de sus 25 años de reinado.

"Los noruegos son chicas que aman chicas, chicos que aman chicos, chicas y chicos que se aman recíprocamente", declaró. "Los noruegos creen en Dios, Alá, el Universo y en nada", agregó.

Tras la inhumación, las banderas volvieron a izarse a toda asta, mientras las campanas de las iglesias de todo el país repicaron durante una hora.

Desde el balcón del palacio, la familia real saludó a la multitud, que la recibió con prolongados aplausos. Las exequias se desarrollaron bajo fuertes medidas de seguridad, con cerca de 3 000 policías desplegados.