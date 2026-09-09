Adiós a los grupos, la Champions consolida su 'Fase de Liga'; guía para entender

El mítico himno de la Champions League volvió a sonar en los estadios europeos con el inicio de la nueva temporada consolidando el formato más radical que ha vivido el torneo en las últimas décadas. Si eres de los aficionados clásicos que se aprendía de memoria los grupos de la A a la H, es hora de resetear el manual: la fase de grupos ya no existe.

La UEFA ha dejado atrás las liguillas cerradas de cuatro equipos para implementar un modelo de competición puramente liguero (inspirado en el sistema suizo). Este esquema busca inyectar mayor justicia deportiva y, sobre todo, garantizar partidos de alto voltaje y máxima audiencia desde el día uno.

A continuación, te explico cómo funciona la máxima competición de clubes de Europa rumbo a la final del 5 de junio en el Metropolitano de Madrid.

El formato en tres claves: 36 equipos y ocho batallas

La transformación del torneo gira en torno a tres pilares fundamentales que definen el ritmo de la competición:

Liga única de 36 equipos: Se acabaron los grupos. Ahora, los 36 clubes participantes (cuatro más que en el antiguo formato) compiten dentro de una única tabla de clasificación general.

Se acabaron los grupos. Ahora, los 36 clubes participantes (cuatro más que en el antiguo formato) compiten dentro de una única tabla de clasificación general. Más partidos, rivales diferentes: Cada equipo disputa ocho partidos en la primera ronda (no seis como antes) y se enfrenta a ocho rivales totalmente distintos. Juegan cuatro encuentros como locales y cuatro como visitantes.

Cada equipo disputa en la primera ronda (no seis como antes) y se enfrenta a ocho rivales totalmente distintos. Juegan cuatro encuentros como locales y cuatro como visitantes. El fin de las jornadas "de trámite": Al compartir todos la misma tabla, la diferencia de goles y cada punto valen oro. La tensión se mantendrá viva hasta el pitazo final de la jornada 8 en enero, momento en el que todos los partidos decisivos se jugarán en simultáneo.

¿Cómo se define la clasificación a Octavos?

Al finalizar los ocho partidos de la fase de liga, la posición que ocupe cada club en la tabla general del 1 al 36 dictará su destino en el torneo:

Cuadro de Clasificación Champions League - Teleamazonas Nuevo Formato Champions: Así se define la clasificación Posición Final en la Liga Destino en la Competición 1º al 8º 🚀 Clasificación directa a Octavos de Final. Avanzan como cabezas de serie para las rondas eliminatorias. 9º al 24º ⚔️ Play-offs (Dieciseisavos). Se enfrentarán a doble partido. Los ganadores completarán el cuadro de octavos de final. 25º al 36º ❌ Eliminación directa. Ya no hay red de seguridad: los que caigan aquí quedan eliminados de Europa, sin posibilidad de bajar a la Europa League. html_content = """""" with open("cuadro_clasificacion_teleamazonas.html", "w", encoding="utf-8") as f: f.write(html_content) print("[file-tag: cuadro_clasificacion_teleamazonas.html]")

Bajo el nuevo esquema de sorteo, cada equipo debe medirse obligatoriamente contra dos clubes de cada bombo (incluyendo el suyo propio). ¿El resultado? Los equipos de la máxima categoría chocarán entre sí en las primeras fechas.