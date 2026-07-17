Nueva York, en alerta por mala calidad del aire por incendios en Canadá

Nueva York, en alerta por mala calidad de su aire.

Una espesa nebina empezó a cubrir desde el jueves 16 de julio localidades de Nueva Jersey, en Nueva York.

Las autoridades estadounidenses han alertado que millones de personas están expuestas a una calidad del aire muy degradada y animaron a los habitantes a pasar el menor tiempo posible al aire libre.

"La mala calidad del aire puede ser peligrosa para cualquiera", escribió el Departamento de Protección Medioambiental de Nueva Jersey en X.

El humo de los incendios forestales de Canadá cubre el distrito del Bronx, en la ciudad de Nueva York. REUTERS

Se registran "olores muy intensos"

Además del humo, entrada la noche del jueves también se percibía olor a quemado en Parsippany, municipio ubicado en el condado de Morris en Nueva Jersey.

"Es abrumador, es muy fuerte aquí. Es realmente obvio, puedes olerlo, es muy intenso", dijo a la AFP Guy Henri, un inversionista de 66 años.

Meteorólogos consultados por medios locales prevén fuertes lluvias el sábado 18 de julio, lo que debería contribuir a dispersar el humo de la región y evitar mayores riesgos ambientales.

Incendios en Canadá

Más de 200 incendios forestales permanecen fuera de control este viernes 17 de julio en Canadá, sobre todo en la provincia de Ontario, mientras el humo alcanza el noreste de Estados Unidos y afecta a millones de habitantes.

El horizonte de la ciudad de Nueva York se ven a través de una capa de humo. REUTERS

Según las últimas cifras del Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales (CIFFC), 209 siniestros están fuera de control en todo el país, de un total de 893 fuegos activos.

El humo desprendido por estos fuegos y transportado por el viento ha provocado un deterioro extremo de la calidad del aire en la metrópolis de Toronto, la ciudad más poblada de Canadá, y en el este de Estados Unidos.

Según los datos recopilados por la empresa suiza IQAir, hacia las 14H00 GMT del viernes las ciudades de Chicago, Detroit, Washington y Nueva York eran las más contaminadas del mundo.

2,8 millones de hectáreas han ardido este año

Si bien la temporada de incendios es hasta ahora mucho menos intensa que la de 2023, año récord, o la de 2025, la virulencia de las llamas se agravó de forma notable en la última semana.

One World Trade Center se ven desde la plataforma de observación Edge a través de una capa de humo. REUTERS

Cerca de 2,8 millones de hectáreas han ardido desde principios de año, según los últimos datos oficiales del gobierno federal. El viernes pasado, esta cifra era de casi 1,6 millones de hectáreas.

La situación es crítica en la provincia de Ontario (este), que pidió el jueves la ayuda del gobierno federal.

Por el momento, los incendios en esta provincia no han causado víctimas, pero varias localidades aisladas han tenido que ser evacuadas.

El viernes por la mañana, las autoridades ordenaron la evacuación de una zona situada en el distrito de Thunder Bay ante el avance de las llamas.