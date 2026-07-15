El running toma fuerza en Quito: qué se necesita y cómo ser parte de clubes que marcan tendencia

En Quito, la tendencia del running va en aumento. Cada vez más personas se suman a clubes con objetivos diversos: mientras algunos buscan mejorar su condición física o reducir el estrés, otros ven en estos grupos la oportunidad perfecta para socializar y compartir con personas de intereses similares.

La capital cuenta con varias comunidades de corredores que se concentran en parques, ciclovías y espacios públicos, tanto en las mañanas como en las noches.

Al ofrecer entrenamientos adaptados a diferentes niveles, desde principiantes hasta desafíos para corredores experimentados, estas agrupaciones se convierten en la opción ideal para incorporar el ejercicio a la rutina diaria.

¿Cómo funcionan los clubes de running?

A diferencia de los entrenamientos individuales o profesionales, un club de running funciona bajo estructuras planificadas pero flexibles, que se adaptan a todo tipo de niveles y están liderados por entrenadores certificados a quienes llaman capitanes de ruta.

Según Runners Need, portal especializado en running, el capitán de ruta es quien diseña el circuito con diferentes distancias, ritmos y niveles. Además, es quien guía toda la experiencia desde el calentamiento grupal, seguido de la carrera programada y el cierre con estiramientos para el alivio muscular.

Aunque cada grupo tiene su propia metodología, la mayoría organiza entrenamientos entre dos y cinco veces por semana.

Además, estos clubes organizan eventos especiales como charlas de nutrición y cuidados físicos, y hasta los denominados "terceros tiempos" (cafés o cervezas post-entrenamiento), lo que convierte al grupo en el espacio perfecto para hacer socializar y liberar el estrés del día a día.

Indumentaria para empezar en el runnig

Para empezar en el running no es necesario hacer una gran inversión, lo importante es contar con el equipamiento adecuado que reduzca el riesgo de lesiones y mejoren la experiencia.

Lo esencial son las zapatillas de running, las cuales deben ser elegidas según el tipo de pisada (neutra, pronadora o supinadora).

En Ecuador, un par de zapatos para correr puede encontrarse desde los 70 dólares en modelos básicos, mientras que las opciones de gama media y alta oscilan entre los 120 y 220 dólares, dependiendo de la marca.

Correr juntos, blog deportivo, recomienda utilizar ropa transpirable en camisetas y shorts, preferiblemente de poliéster para los entrenamientos. También se pueden añadir accesorios como gorras, protectores solares, chaquetas rompevientos ligeras, relojes deportivos, cinturones de hidratación o audífonos inalámbricos.

Se estima que para quienes inician, un kit básico de calidad (zapatillas y ropa) puede costar entre los 80 y 150 dólares.

Running: desconectar de la rutina y cuidar la salud

Especialistas en salud coinciden en que realizar actividad física de manera regular contribuye a disminuir el estrés. Pasar de ocho horas frente a una pantalla o en reuniones, al movimiento al aire libre ayuda a metabolizar el cortisol (la hormona del estrés) y a liberar endorfinas.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe indica que el running, sea matutino o nocturno, mejora la calidad del sueño y combate el sedentarismo crónico. Además, este deporte tiene beneficios cardiovasculares.

Más allá de los beneficios de salud, unirse a un club de running apoya al desarrollo social de las personas, pues se conectan con otros intereses y generan vínculos que salen de la esfera laboral.

4 clubes de running en Quito y sus alrededores

Si estás en la capital y quieres sumarte a esta tendencia, estas son cuatro opciones para empezar a correr en Quito y los valles:

Pulze

Enfoque: Club exclusivo de running, se denomina como un Social Run y cuentan con actividades y dinámicas variadas.

Horarios y Días: Entrenamientos programados de dos a tres veces por semana.

Ubicación: Quito y Cumbaya

Costo: Opciones gratuitas y otras con costo según la tématica

Scala Running Club

Enfoque: Grupo que fomenta la práctica deportiva en atletismo y gimnasia funcional. Acceso gratuito.

Horarios y Días: Entrenamientos programados los fines de semana.

Ubicación: Scala Shopping.

Ecuadoruns Club Khrono Ecuador

Enfoque: Club especializado en running, trail running, ciclismo de ruta, triatlón y aventura.

Horarios y Días: Entrenamientos programados de lunes a domingo.

Ubicación: Quito y Cumbaya.

Costo: Tiene planes desde los USD 60 y cuentan con promociones especiales en membresías semestrales.

Contacto / Redes: +593 99 978 5705 / Club Khrono Ecuador

Ecuadoruns