A 25 años del 11-S, 2 977 drones recrean las Torres Gemelas sobre Manhattan

Las luces formaron una recreación de las Torres Gemelas a 25 años de los ataques que cambiaron a Estados Unidos y al mundo.

El espectáculo utilizó 2 977 luces, una por cada víctima de los atentados, para formar en el cielo la silueta de las antiguas Torres Gemelas del World Trade Center.

La empresa Sky Elements, encargada de la producción, señaló que la representación fue realizada a escala arquitectónica real.

La recreación se realizó en Manhattan como parte de los actos por el 25 aniversario del 11-S.

Las imágenes del espectáculo muestran las dos torres iluminadas sobre el horizonte de Nueva York, un lugar directamente marcado por los ataques de 2001.

El 11-S, un punto de quiebre

El 11 de septiembre de 2001, cuatro aviones comerciales fueron secuestrados. Dos impactaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, otro contra el Pentágono y un cuarto cayó en Pensilvania.

Over New York Harbor, 2,977 drones formed light silhouettes of the World Trade Center's Twin Towers. Each drone symbolized one of the victims of the September 11, 2001 attacks.



The Sky Elements show took place two days before the 25th anniversary of the tragedy: the drone… pic.twitter.com/DGpLqkydo3 — Drone Wars (@Drone_Wars_) September 10, 2026

Los atentados dejaron 2 977 víctimas, sin contar a los 19 secuestradores. El ataque marcó un cambio profundo en la política de seguridad de Estados Unidos y tuvo consecuencias que se extendieron durante las siguientes décadas.

25 años después, cambia la memoria del ataque

A un cuarto de siglo de los atentados, una parte cada vez mayor de la población estadounidense no vivió los hechos de 2001 o era demasiado joven para recordarlos.

Beth Hillman, presidenta del 9/11 Memorial & Museum y veterana de la Fuerza Aérea estadounidense, señaló que alrededor de 100 millones de estadounidenses no habían nacido o eran demasiado jóvenes para recordar lo ocurrido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rendirá homenaje este aniversario en el Pentágono, en lugar de participar en la ceremonia de Nueva York. En ese lugar murieron personas tras el impacto de uno de los aviones secuestrados.

En cambio, el vicepresidente JD Vance y los expresidentes Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush tienen previsto acudir a Ground Zero, en el sur de Manhattan, donde se levantaban las Torres Gemelas.

North Texas-based Sky Elements is putting on a 9/11 tribute drone show in New York City tonight pic.twitter.com/aooW4qfWhh — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) September 10, 2026

Mientras Nueva York recuerda a quienes murieron, las imágenes de las Torres Gemelas formadas nuevamente en el cielo de Manhattan buscan conectar a quienes vivieron aquel día con las generaciones que solo lo conocen por fotografías, videos y relatos.

Teleamazonas.com, prepara para este 11 de septiembre un especial transmedia para recordar los 25 años de la tragedia que marcó el inicio de una nueva historia en el mundo.