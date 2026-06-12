Mueren nueve presuntos miembros del Clan del Golfo en enfrentamientos con militares en Colombia

Bombardeo contra el Clan del Golfo en el Chocó

Las fuerzas militares y policiales de Colombia abatieron a nueve presuntos integrantes del Clan del Golfo durante un operativo realizado en zona rural de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander.

Según medios colombianos, la operación tenía como principal objetivo capturar a alias “Walter”, señalado como uno de los cabecillas de la organización criminal en esa región.

Operativo dejó armas y municiones incautadas

Tras los enfrentamientos, las autoridades informaron sobre la incautación de nueve fusiles, proveedores, cientos de cartuchos, equipos de comunicación y material logístico presuntamente perteneciente al Clan del Golfo.

La estructura criminal estaría vinculada a homicidios selectivos, desplazamientos forzados y disputas por corredores del narcotráfico entre Norte de Santander y Cesar.

El operativo también dejó la muerte del patrullero Francisco Javier Jaimes Angarita, integrante del Grupo de Operaciones Especiales Rurales (GOER), quien recibió impactos de fusil durante los combates.

Las autoridades colombianas señalaron que continuarán las operaciones contra el Clan del Golfo, considerado actualmente el principal grupo narcotraficante del país.