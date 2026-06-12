Policías vestidos de mascotas del Mundial capturan a vendedor de droga en Perú

Momento de la captura del presunto comercializador de drogas, en Parú.

Agentes de la Policía Nacional del Perú se disfrazaron de Maple y Clutch, las mascotas oficiales de Canadá y Estados Unidos para el Mundial 2026, para capturar a un presunto vendedor de drogas en Lima.

El sospechoso identificado como Carlos Cabrera Heredia de 48 años, es investigado por presuntamente comercializar estupefacientes a la ciudadanía.

Los reportes de inteligencia identificaron que Cabrera era un "ferviente aficionado al fútbol". Aprovechando la inauguración del evento deportivo, el sospechoso se encontraba distraído mirando la televisión en su hogar.

Autoridades encontraron evidencias

Vestidos con los coloridos trajes, los policías se aproximaron a la vivienda sin levantar sospechas en el vecindario.

Los agentes encubiertos irrumpieron de manera sorpresiva en el inmueble utilizando una comba para forzar la entrada, deteniendo al investigado frente a sus familiares.

Durante el registro de la propiedad en la zona, las autoridades decomisaron 2,524 envoltorios de pasta básica de cocaína, una cantidad de marihuana y un arma de fuego sin registro.