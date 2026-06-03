Israel y Líbano firman acuerdo para implementar un alto el fuego

Israel y Líbano acordaron este miércoles, 3 de junio del 2026, "implementar un cese el fuego" y crear "zonas piloto" que estarán bajo control del ejército libanés.

Así lo reseñaron agencias internacionales, según una declaración conjunta publicada al término de dos días de conversaciones en Washington.

Retirada de Hezbolá al sur del río Litani

"Israel y Líbano acordaron implementar un alto el fuego", que estará supeditado "al cese total de los disparos de Hezbolá y a la evacuación de todos los miembros de Hezbolá del sector al sur del Litani", dice la declaración firmada por las tres partes involucradas en las negociaciones.

Las partes también acordaron participar en una nueva ronda de conversaciones en la semana del 22 de junio con miras a un "acuerdo global", añade la nota.

Rechazan injerencia iraní

"Todos los países reafirmaron que el futuro de las relaciones entre Israel y Líbano debe ser decidido por ambos gobiernos soberanos. Rechazaron cualquier intento, por parte de un Estado o de un actor no estatal, de tomar como rehén el futuro del Líbano", en referencia implícita a Irán, señalado de apoyar al grupo proiraní Hezbolá.

Previamente, el presidente Donald Trump había insistido en "separar" las negociaciones sobre Líbano de las relativas a Irán, mientras que Teherán considera que se trata de un mismo tema.