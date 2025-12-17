La OMS busca dar una base científica y pautas para regular la medicina tradicional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) inaugura este miércoles una conferencia con el objetivo de darle una base científica a la medicina tradicional mediante nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial.

El encuentro en Nueva Delhi examinará cómo los gobiernos pueden regular la medicina tradicional utilizando nuevas herramientas para que sea compatible con los sistemas modernos de salud.

Según el primer ministro indio, Narendra Modi, la conferencia de tres días "intensificará los esfuerzos para aprovechar" el potencial de la medicina tradicional.

Modi es un defensor del yoga y de las prácticas tradicionales de salud, y ha respaldado el Centro Global de Medicina Tradicional de la OMS, lanzado en 2022 en su estado natal de Gujarat.

El organismo de la ONU define las medicinas tradicionales como el conocimiento acumulado, las habilidades y las prácticas utilizadas a lo largo del tiempo para mantener la salud y prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades físicas y mentales.

La jefa científica de la OMS, Sylvie Briand, cree que la inteligencia artificial puede ayudar a analizar la interacción entre medicamentos, como en el caso de las hierbas medicinales.

La IA "puede examinar millones de compuestos, ayudándonos a comprender la compleja estructura de los productos herbales y a extraer los componentes relevantes para maximizar el beneficio y minimizar los efectos adversos", declaró a periodistas.

Según Shyama Kuruvilla, jefa del Centro Global de Medicina Tradicional, estas prácticas son "una realidad mundial", utilizada por entre el 40% y el 90% de la población en el 90% de los países miembros de la OMS.

"La mitad de la población mundial carece de acceso a servicios médicos esenciales, y la medicina tradicional a menudo es la más accesible, o la única, para mucha gente", declaró a la AFP.

Sin embargo, muchas veces carecen de valor científico comprobado, y los ecologistas advierten de que la demanda de ciertos productos impulsa el tráfico de especies amenazadas, como tigres, rinocerontes y pangolines.

Según la experta, quien estudió en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, "el 40% o más de la medicina biomédica occidental (...) se deriva de productos naturales".

Es el caso de la aspirina, cuya fórmula se basa en la corteza del sauce, o de las píldoras anticonceptivas, desarrolladas a partir de las raíces del ñame.