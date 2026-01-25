ONG reporta 80 nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos en Venezuela piden su liberación durante una vigilia.

La ONG venezolana Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó este domingo 25 de enero del 2026 sobre al menos 80 nuevas excarcelaciones ocurridas en las últimas horas en el país, como parte del proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el pasado 8 de enero.

"Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones", publicó en X el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero

El gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero, prometió un "número importante" de liberaciones.

La oposición y oenegés defensoras de derechos humanos denuncian, no obstante, lentitud en el proceso. Familiares aguardan a las afueras de los penales y pasan la noche a la intemperie con la esperanza de ver a sus seres queridos salir de los calabozos.

El abogado Gonzalo Himiob, también de Foro Penal, precisó que las excarcelaciones se produjeron durante la madrugada. "Este número aún no es definitivo y puede aumentar a medida que hagamos más verificaciones", agregó en X.

El gobierno venezolano contabiliza 626 excarcelaciones desde diciembre, cifra que pedirá verificar al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, dijo Rodríguez el viernes.

El total oficial contrasta con reportes de oenegés. Foro Penal reporta cerca de la mitad desde en el mismo periodo.

Esa oenegé y otras organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que Venezuela tiene entre 800 y 1.200 presos políticos.

Rodríguez llama a acuerdos para alcanza la paz

La nueva tanda de excarcelaciones en Venezuela se produce después de que Rodríguez, que gobierna de forma interina, llamara el sábado a "alcanzar acuerdos" con la oposición para lograr la "paz".

"No puede haber diferencias ni políticas ni partidistas cuando se trata de la paz de Venezuela", dijo Rodríguez desde el estado La Guaira. "Desde las diferencias tenemos que encontrarnos y alcanzar acuerdos", agregó.