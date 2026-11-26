Thomas Markle, padre de Meghan Markle, enfrenta dos cargos federales por presunta posesión de material de abuso sexual infantil en Estados Unidos.

El padre de Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique, fue acusado formalmente de posesión de material de abuso sexual infantil en Estados Unidos. Thomas Wayne Markle, de 82 años, podría enfrentar hasta 40 años de prisión si es declarado culpable.

La acusación fue presentada el martes 24 de noviembre de 2026 por un gran jurado federal de Los Ángeles, California. Un día después, una jueza de Florida ordenó su traslado bajo custodia para que comparezca ante la justicia.

¿De qué acusan al padre de Meghan Markle?

La Fiscalía del Distrito Central de California presentó dos cargos contra Thomas Markle por presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

Según la acusación, el hombre habría tenido en su poder negativos fotográficos de 35 milímetros con imágenes de menores de 12 años.

Cada cargo contempla una pena máxima de 20 años de prisión, por lo que una eventual condena podría alcanzar los 40 años.

¿Qué encontró el FBI durante la investigación?

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la investigación identificó material presuntamente relacionado con abuso sexual infantil en Filipinas, donde Markle residió anteriormente, y en dos depósitos que alquilaba en Los Ángeles desde 2008.

Durante los allanamientos, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) incautaron aproximadamente 78 objetos, entre fotografías, negativos y libros con presunto material ilegal.

La Fiscalía también señaló que algunas imágenes mostrarían al propio Markle junto a menores de edad.

Estas afirmaciones forman parte de la investigación y deberán ser examinadas durante el proceso judicial.

¿Dónde permanece detenido Thomas Markle?

El padre de la duquesa de Sussex fue detenido el 6 de noviembre de 2026 en una residencia para adultos mayores de Florida.

Inicialmente recibió libertad bajo fianza, pero el 10 de noviembre fue detenido nuevamente después de que las autoridades denunciaran que intentó quitarse su dispositivo de vigilancia electrónica. Desde entonces permanece bajo custodia en Florida.

El miércoles 25 de noviembre, una jueza federal ordenó su traslado a California para comparecer ante un tribunal de Los Ángeles. La fecha de su traslado todavía no ha sido anunciada.