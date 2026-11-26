Un buque de gasóleo se hunde cerca de la isla española de Ibiza

Un barco cargado con unas 7 000 toneladas de gasóleo se hundió, este jueves 26 de noviembre de 2026, frente a la costa de la isla mediterránea española de Ibiza, lo que provocó la muerte de un miembro de la tripulación, informaron los rescatistas.

El desastre afectó al Med Emre, un buque cisterna de productos químicos con bandera maltesa que viajaba desde el puerto de Algeciras a Barcelona, indicaron los servicios de emergencia de las islas Baleares en un comunicado.

Los 17 tripulantes del barco fueron rescatados pero posteriormente se confirmó la muerte de uno de ellos en un hospital de Ibiza, señalaron los servicios de emergencia.

Seis miembros de la tripulación sufrieron "lesiones leves", principalmente hipotermia, según la fuente.

Un barco y un avión pertenecientes al servicio español de salvamento marítimo fueron enviados para evaluar los posibles daños medioambientales, añadieron los rescatistas.