Paloma Valencia envía mensaje directo a Noboa y promete mano dura contra el narcotráfico en Colombia

La aspirante a la Presidencia de Colombia, Paloma Valencia visitó la ciudad fronteriza de Ipiales, donde centró su discurso en la crisis bilateral con Ecuador y el impacto en las poblaciones limítrofes.

Desde allí, aseguró que su eventual gobierno buscará recomponer la relación con Quito y envió mensaje a Daniel Noboa.

Mensaje directo a Ecuador

Durante su intervención, Valencia fue clara: “el primer día de nuestro gobierno voy a llamar al presidente de Ecuador”, dijo, en referencia a Noboa. Su objetivo sería coordinar acciones conjuntas contra el narcotráfico y eliminar los aranceles que afectan el comercio.

La candidata sostuvo que Colombia debe convertirse en un aliado firme en seguridad regional. Incluso habló de integrar a Colombia a la iniciativa liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conocida como “Escudo de las Américas” para enfrentar la criminalidad organizada que golpea la frontera.

Desde Ipiales lo decimos claro: el primer día de nuestro gobierno voy a llamar al presidente de Ecuador a decirle que aquí sí hay con quien combatir el narcotráfico y que nos quite los aranceles. Vamos a hacer parte del escudo de las Américas para combatir la criminalidad que… pic.twitter.com/JPr3VZNObY — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 16, 2026

Críticas al gobierno de Petro

Valencia también lanzó críticas al actual presidente Gustavo Petro, a quien responsabilizó por el deterioro de las relaciones con Ecuador. Cuestionó especialmente la idea de redirigir exportaciones hacia Venezuela en medio de la crisis.

Según la candidata, esa propuesta no es viable por la falta de infraestructura y por el control que grupos ilegales tienen en esas rutas. “No hay vías y las pocas están dominadas por la criminalidad”, advirtió.

El presidente Petro propone que, ante los aranceles de Ecuador, las exportaciones se dirijan a Venezuela. Pero, ¿con qué vías, si no existen y las pocas que hay están controladas por la criminalidad? En mi gobierno sí vamos a terminar las obras y a conectar al país. pic.twitter.com/HR9leBdVx3 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 16, 2026

Tensión comercial y política en la frontera

El pronunciamiento ocurre en medio de una escalada de medidas entre ambos países. Ecuador elevó los aranceles hasta el 100%, argumentando problemas de seguridad en la frontera, lo que desató una respuesta similar desde Colombia.

Este choque ha golpeado directamente a ciudades fronterizas como Ipiales, donde el comercio y el empleo dependen en gran parte del intercambio binacional.

Valencia prometió que, de llegar al poder, priorizará la conexión vial, la seguridad y el comercio, buscando una relación más estable con Ecuador y beneficios concretos para las zonas de frontera.