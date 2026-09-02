Habla la familia de Pamela Cisneros ecuatoriana abatida tras ataque en Times Square

Habla la familia de la ecuatoriana abatida en Times Square tras ataque con cuchillo.

La familia de Pamela Cisneros, ecuatoriana de 49 años, reveló nuevos detalles sobre su vida y antecedentes, luego de que fuera abatida por la Policía tras apuñalar a dos personas en Times Square, Nueva York.

En declaraciones recogidas por Univisión, familiares de Cisneros aseguraron que la mujer recibía tratamiento psiquiátrico mediante inyecciones mensuales.

También señalaron que había enfrentado al menos dos episodios relacionados con problemas de salud mental años antes del ataque.

Las autoridades indicaron que Cisneros tenía un historial documentado de salud mental, con incidentes registrados en 2018 y 2019.

Estos antecedentes son previos al episodio ocurrido en Times Square.

Los antecedentes registrados en 2018 y 2019

Según sus familiares, en 2018 Cisneros tuvo un comportamiento considerado beligerante en el lobby de un hotel. Un año después, en 2019, se habría lanzado a las vías de un tren en un aparente intento de quitarse la vida.

Su hermano, Patrick Peralta, dijo que los problemas de salud mental de Cisneros habían comenzado aproximadamente 12 años atrás.

Según su relato, inicialmente atravesó una depresión posparto y posteriormente fue diagnosticada con trastorno bipolar.

La reacción de la madre de Pamela Cisneros

María Cisneros, madre de la ecuatoriana, dijo no comprender lo ocurrido y cuestionó la respuesta de los policías durante el enfrentamiento.

“Era una muchacha trabajadora, ella se graduó y todo. No sé por qué los policías la mataron. Tal vez le dio una crisis nerviosa, algo le dio… A mí me mataron en vida”, declaró a Univisión.

La familia también expresó su pesar por la muerte de Cisneros y aseguró que no comprende cómo la situación terminó con un ataque con arma blanca y posteriormente con el uso de fuerza letal por parte de la Policía.

¿Quién era Pamela Cisneros?

Según sus allegados, Pamela Cisneros tenía tres hijos y estaba separada de su esposo. Había estudiado Psicología y trabajaba para un bufete de abogados en Nueva York.

El caso ocurrió en Times Square, uno de los lugares más concurridos de Manhattan. Cisneros fue señalada por apuñalar a dos personas antes de ser abatida por agentes de la Policía de Nueva York.