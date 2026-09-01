Asesinan a puñaladas a Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America, en Times Square

Erin Piacenti, de 32 años, fue identificada como una de las víctimas del ataque con cuchillo ocurrido en Times Square, Nueva York.

La mujer fue apuñalada mientras caminaba por la concurrida zona y murió posteriormente en un hospital.

Ataque ocurrió en pleno Times Square

Erin Piacenti caminaba por Times Square cuando fue atacada de manera repentina por Pamela Cisneros, de 49 años.

La Policía de Nueva York informó que la mujer sufrió heridas de arma blanca en el abdomen y fue trasladada a un hospital, donde posteriormente murió.

Según las autoridades, no existe evidencia de que Piacenti haya sido perseguida o seleccionada como objetivo.

La investigación apunta a que el ataque fue aleatorio y no se ha establecido un motivo para la agresión.

🇺🇸 WOMAN SHOT DEAD BY POLICE AFTER FATAL TIMES SQUARE STABBING



Armed with two knives, she stabbed two people, killing one, before advancing toward officers



Tasers failed to stop her—and police opened fire pic.twitter.com/v734OkMTYW — BRICS + World (@BricsPlusWorld) September 1, 2026

Un hombre de 68 años también fue apuñalado

Segundos antes del ataque contra Piacenti, Cisneros se acercó a un hombre de 68 años y lo apuñaló en el abdomen.

El hombre fue trasladado a un hospital y, según las autoridades, se encontraba estable.

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, informó que Cisneros había sacado dos cuchillos grandes de una bolsa y comenzó a amenazar a personas que se encontraban en el sector.

La sospechosa murió tras enfrentamiento con la Policía

Los agentes llegaron al lugar y ordenaron a Cisneros que soltara los cuchillos. La Policía intentó detenerla utilizando pistolas Taser, pero, según el reporte de las autoridades, la mujer continuó avanzando y amenazó con matar a los agentes.

Los policías finalmente abrieron fuego contra Cisneros. La sospechosa murió en el lugar, mientras que Piacenti falleció posteriormente en un hospital debido a las heridas sufridas durante el ataque.

Quién era Erin Piacenti

Piacenti tenía 32 años y era graduada en Ciencias Políticas de la Universidad de Pensilvania.

Según Reuters, llevaba aproximadamente 20 meses trabajando como vicepresidenta de la unidad de Selección de Negocios y Conflictos de Bank of America.

La entidad bancaria confirmó la muerte de su trabajadora y expresó sus condolencias a la familia y personas cercanas a Piacenti.

La compañía señaló que era una integrante valiosa de su equipo y que será extrañada por sus compañeros.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó sobre las víctimas durante una rueda de prensa. El ataque ocurrió durante el lunes en una de las zonas más concurridas y turísticas de Nueva York.

La Policía mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias y el motivo de la agresión.