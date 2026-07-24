Carapaz logra el podio en la etapa 19 del Tour de Francia y se viste con el maillot de la montaña

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz en el podio tras la estapa 19 del Tour de Francia.

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz volvió a firmar una jornada estelar en el Tour de Francia este viernes 24 de julio de 2026 al cruzar la meta en la tercera posición de la Etapa 19. Con este resultado, la 'Locomotora del Carchi' conquistó su segundo podio consecutivo en los Alpes tras su victoria del día anterior.

La jornada, disputada sobre un exigente trazado de 128 kilómetros entre Gap y la legendaria cima de Alpe d'Huez, estuvo marcada por el protagonismo del carchense en la fuga del día.

Carapaz atacó desde los primeros puestos para sumar puntos en la lucha por la montaña y lideró gran parte de la subida final con sus 21 curvas de herradura.

Sin embargo, el esloveno Tadej Pogačar lanzó una implacable remontada en el tramo decisivo para quedarse con la victoria de etapa, seguido por el grupo de avanzada donde Carapaz logró sostener un ritmo sólido para asegurar el tercer escalón del podio.

Claves del día y nuevo hito de la 'Locomotora'

Líder de la Montaña: Con los puntos acumulados durante los pasos de montaña (incluidos el Col Bayard y el Col du Noyer), Carapaz alcanzó los 91 puntos en la clasificación.

Desplazamiento a los rivales: Superó al esloveno Tadej Pogačar (90 puntos) y al francés Valentin Paret-Peintre (84 puntos), por lo que lucirá el prestigioso maillot blanco con lunares rojos en la penúltima etapa.

Superó al esloveno Tadej Pogačar (90 puntos) y al francés Valentin Paret-Peintre (84 puntos), por lo que lucirá el prestigioso maillot blanco con lunares rojos en la penúltima etapa. Mantiene una destacada recta final en el Tour tras conquistar la Etapa 18 el día anterior y ratificar su rol como uno de los mejores escaladores del mundo.

El ciclista ecuatoriano defenderá el maillot de lunares este sábado 25 de julio en la Etapa 20, la última gran cita de alta montaña que definirá de manera oficial al Rey de la Montaña.