El papa León XIV cumple una intensa agenda en Madrid durante su visita a España

El Papa León XIV inicia en España una visita histórica con una intensa agenda institucional y pastoral

El papa León XIV cumplió este domingo una intensa jornada de actividades en Madrid como parte de su visita apostólica a España, que se extenderá hasta el próximo 12 de junio.

La principal actividad del día se desarrolló en la plaza de Cibeles, donde el pontífice presidió una multitudinaria misa por la festividad del Corpus Christi ante cientos de miles de fieles que llegaron desde distintos puntos del país.

Previo a la ceremonia, León XIV recorrió varias calles de la capital española a bordo del papamóvil, saludando a ciudadanos que se concentraron a lo largo del trayecto.

Durante la homilía, el Papa llamó a mantener viva la fe y pidió fortalecer el diálogo y la convivencia en medio de los actuales desafíos sociales.

Tras la misa, el pontífice participó en la tradicional procesión del Corpus Christi por el eje Recoletos-Alcalá, uno de los actos centrales de la jornada religiosa en Madrid.

La visita movilizó un amplio operativo de seguridad y restricciones de tránsito en distintos sectores de la ciudad debido a la gran concentración de asistentes.