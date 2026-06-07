Lego lanza una réplica de la Sagrada Familia con más de 12 000 piezas

Lego recrea la Sagrada Familia en su set más ambicioso

La empresa danesa Lego presentó una nueva réplica de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, una de las obras arquitectónicas más reconocidas del mundo y diseñada por el arquitecto español Antoni Gaudí.

El lanzamiento coincide con la conmemoración de los 100 años de la muerte de Gaudí y forma parte de la colección de monumentos históricos y emblemáticos desarrollados por la compañía.

El set permite recrear la iglesia ladrillo a ladrillo mediante una maqueta compuesta por 12 060 piezas. Una vez ensamblada, la estructura alcanza aproximadamente 62 centímetros de altura.

La réplica reproduce detalles de la fachada y de las torres del templo, cuya construcción inició en 1882 y que actualmente se encuentra en su etapa final tras más de un siglo de trabajos.

La Sagrada Familia está considerada la iglesia más alta del mundo, con una altura proyectada de 172,5 metros.

El nuevo modelo de Lego tendrá un costo de 799,99 dólares, según informó la compañía.

La basílica catalana se suma así a otros monumentos internacionales recreados por Lego, entre ellos la Torre Eiffel de París, la Fontana di Trevi de Roma y distintos edificios emblemáticos de Nueva York.