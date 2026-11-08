El papa León XIV alienta a los jóvenes a casarse 'para siempre' y tener hijos; así está su agenda

El papa León XIV bendice a un bebé a su llegada para una misa en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica y Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida.

El papa León XIV alentó el sábado a los jóvenes a casarse "para siempre" y tener hijos, al dirigirse a unos 60 000 fieles en una vigilia de oración en el estadio Centenario de Montevideo.

"Jóvenes, ustedes mismos atrévanse a dar el paso casándose y formando una familia. ¡No le teman al 'para siempre'!", dijo León XIV en una ventosa y fresca noche primaveral. "Matrimonios, abran su casa a la vida, incluso cuando el mundo les diga que un hijo es una carga".

Agenda del día: El Papa León XIV concluye su gira en Uruguay y aterriza en Argentina

El Papa León XIV culmina este domingo 8 de noviembre su viaje apostólico por territorio uruguayo con una emblemática celebración en la ciudad de Florida.

Ante miles de fieles congregados frente a la Catedral Basílica, el Pontífice preside la Santa Misa en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, marcando el cierre oficial de sus actividades pastorales en el país vecino antes de emprender viaje hacia su siguiente destino.

Tras concluir la ceremonia en Uruguay, la comitiva papal despegará rumbo a Buenos Aires para dar inicio formal a la esperada visita apostólica en suelo argentino.

El aterrizaje del vuelo internacional está programado para la tarde en el Aeroparque Jorge Newbery, donde las autoridades locales y representantes eclesiásticos encabezarán la recepción protocolar de bienvenida.

La agenda papal en la capital argentina arrancará de inmediato con un acto de profundo valor histórico e institucional.

Como primer punto en su itinerario, el Santo Padre se trasladará a la Plaza San Martín para rendir un homenaje ante el monumento al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, un gesto ceremonial que antecederá a los encuentros políticos previstos para la jornada.

Posteriormente, el Pontífice se dirigirá a la Casa Rosada para recibir los honores correspondientes a su investidura como Jefe de Estado del Vaticano.

En el despacho presidencial de la sede gubernamental se llevará a cabo la audiencia privada entre el Papa León XIV y el presidente Javier Milei, espacio destinado a abordar temas de agenda bilateral y realidad social.

Al caer la tarde, la actividad institucional se trasladará al Palacio Libertad, donde el Santo Padre sostendrá un encuentro formal con las principales autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial.

En esta cita también participarán los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país y destacados representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil.

Con este despliegue de actividades protocolares y encuentros institucionales en Buenos Aires, el Papa León XIV inicia una intensa semana de compromisos pastorales en Argentina.

El itinerario de los próximos días incluirá encuentros masivos con la comunidad de creyentes, reuniones con el episcopado local y diversas visitas a obras sociales y educativas del país.