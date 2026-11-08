Siniestro de tránsito e incendio vehicular en Cumbayá moviliza a Bomberos de Quito

Un siniestro de tránsito con posterior incendio vehicular se registró durante las primeras horas de la mañana en la vía Interoceánica este domingo 8 de noviembre. El incidente obligó a una inmediata intervención de los equipos de respuesta tras el reporte ingresado por la ciudadanía a la línea de emergencias.

A las 05:46, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito recibió la alerta emitida desde la central del 9-1-1. En el mensaje se informaba sobre un choque en el sector de Cumbayá, específicamente a la altura del centro comercial Paseo San Francisco.

Una vez que las unidades llegaron al punto del percance, el personal de rescate constató que un tráiler se había estrellado contra el parterre ubicado metros antes del ingreso al paso deprimido. Debido al fuerte impacto, la cabina principal o cabezal del pesado camión comenzó a incendiarse de manera inmediata.

Ante la presencia de las llamas y la humareda en la calzada, el personal bomberil procedió con las maniobras de extinción, control del fuego y enfriamiento del vehículo. El pronto despliegue operativo evitó que la deflagración alcanzara la totalidad del tráiler o afectara a otros automotores en la zona.

Paralelamente, el equipo paramédico brindó atención de primera respuesta al conductor del camión, un hombre de 64 años de edad. Tras la evaluación técnica correspondiente, se determinó que no registraba lesiones aparentes, por lo que permaneció en la escena bajo las recomendaciones médicas pertinentes.

Los efectivos de seguridad mantuvieron resguardado el perímetro mientras se coordinaban los trabajos logísticos para la extracción del pesado automotor de la calzada. Mientras duraban los trabajos, el flujo vehicular se mantuvo parcialmente habilitado en el acceso al paso deprimido para garantizar la movilidad.