Desde Uruguay, el papa León XIV llama a los católicos a 'construir puentes'

El papa León XIV dirigiéndose a los periodistas durante el vuelo a Montevideo, con motivo de su visita de 12 días a Uruguay, Argentina y Perú.

El papa León XIV hizo un llamado este sábado 7 de noviembre de 2026 en Uruguay para "construir puentes", "unir" y "transmitir la alegría de la fe"

El mensaje se dio durante la primera eucaristía de su gira oficial por América Latina.

Apenas tres semanas después de someterse a una cirugía pulmonar, el pontífice, de 71 años, inició un recorrido de 12 días por el continente, donde sirvió como misionero por casi dos décadas.

Ante una multitud de 40 000 personas en un parque de Paysandú —al noroeste del país más laico de la región—, el papa instó a los fieles a dar razones de su creencia.

Los asistentes lo recibieron bajo un cielo nublado, con sillas de playa, impermeables y la tradicional infusión de mate.

El papa estadounidense fue ovacionado al destacar el valor cultural de compartir el mate como símbolo de integración, acogida y fraternidad.

El papa León XIV celebró su primera misa en Paysandú (Uruguay), donde instó a los católicos a construir puentes y fortalecer la comunidad. AFP

De acuerdo con un sondeo de Latinobarómetro de 2026, solo el 35% de los uruguayos se identifica como católico, situando al país al fondo de la región en este indicador.

La nación de 3,5 millones de habitantes mantiene además discrepancias con la Iglesia en temas como el matrimonio igualitario, el aborto y la eutanasia, legalizada el año pasado.

Pese a ello, el cardenal Daniel Sturla aseguró que existe un gran interés generalizado que trasciende los límites eclesiásticos, reflejado en la rápida venta de localidades.

En sus intervenciones, el pontífice también abordó problemáticas complejas como la alta tasa de suicidios en el país sudamericano.

Desde Montevideo, subrayó que la soledad y la angustia pueden volverse profundas, recalcando que la salud pública, la familia y la comunidad son claves frente a esta dura realidad.

Asimismo, abogó por la dignidad en el tramo final de la vida y el acompañamiento natural de los pacientes.

Ante millas de fieles y en medio de mate y banderas, el pontífice inició su periplo de 12 días por el continente. AFP

Tras su paso por Uruguay, el programa del Sumo Pontífice contempla su desplazamiento a Argentina.

Como punto culminante de su gira, a partir del miércoles llegará a Perú, país donde residió por dos décadas y obtuvo la nacionalidad.

En territorio peruano vivirá emotivos reencuentros con sacerdotes de su antigua diócesis en Chiclayo y recorridos pastorales que ya despiertan gran expectativa en Lima.