Seis virus respiratorios circulan en Ecuador: ¿cómo cuidarse ante las lluvias?

El Ministerio de Salud mantiene la vigilancia de distintos virus respiratorios que circulan en Ecuador durante 2026.

Los síntomas de la nueva influenza se pueden confundir con Covid-19.

Con la llegada de las lluvias y los cambios bruscos de temperatura en distintas zonas de Ecuador, las enfermedades respiratorias vuelven a generar preocupación. Influenza, covid-19, virus respiratorio común (metapneumovirus) y virus sincitial respiratorio están entre los agentes que circulan en el país.

Según el último boletín disponible del Ministerio de Salud Pública (MSP), registrado en octubre de 2026 se contabilizaron 1 494 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en la vigilancia realizada mediante 19 hospitales centinela.

El informe también señala un incremento en la circulación de influenza B, virus respiratorio común (metapneumovirus) y SARS-CoV-2.

¿Cuáles son los virus respiratorios con mayor presencia en Ecuador?

El MSP identificó al virus sincitial respiratorio (VSR) como el agente predominante, con el 39% de los virus detectados en la vigilancia de infecciones respiratorias graves.

Le siguen la influenza A (H3N2), con el 16%; la influenza A (H1N1), con el 9%; la influenza B, con el 9%; el virus respiratorio común (metapneumovirus), con el 9%; y el SARS-CoV-2, causante del COVID-19, con el 7%.

Estos porcentajes corresponden a los casos graves bajo vigilancia epidemiológica y no representan la totalidad de personas con síntomas respiratorios en Ecuador.

Los grupos más afectados por estas infecciones incluyen a niños pequeños y adultos mayores, quienes tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

¿Cómo prevenir los virus respiratorios durante la temporada de lluvias?

El MSP y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan adoptar medidas para disminuir el riesgo de contagio:

Mantener la vacunación al día: especialmente contra la influenza y el COVID-19, según las recomendaciones para cada grupo de población

Lavarse las manos frecuentemente: utilizar agua y jabón o desinfectante a base de alcohol

Ventilar los espacios cerrados: permitir la circulación de aire, incluso durante los días lluviosos, cuando sea seguro hacerlo

Utilizar mascarilla: especialmente si se presentan síntomas respiratorios o se comparte un espacio con personas vulnerables

Evitar el contacto cercano con personas enfermas: permanecer en casa cuando se tienen síntomas para reducir la transmisión

Evitar la automedicación: los antibióticos no combaten los virus y deben utilizarse únicamente bajo indicación médica

Además, mantener la ropa seca y utilizar prendas adecuadas para la temperatura ayuda a evitar la incomodidad por el frío y la humedad, aunque estas medidas no sustituyen la prevención de contagios.

¿Cuándo acudir al médico por síntomas respiratorios?

La dificultad para respirar, el dolor persistente en el pecho, la deshidratación o el empeoramiento de los síntomas son señales de alarma que requieren atención médica.

En los niños, también se debe prestar atención a la respiración acelerada, el hundimiento de las costillas al respirar, la coloración azulada de los labios o la dificultad para alimentarse.

Los menores de cinco años, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas tienen mayor riesgo de presentar complicaciones.