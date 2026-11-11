León XIV regresa a Perú, el país que marcó su vida, tras despedirse de Argentina

León XIV concluye su visita a Argentina con un récord de tres millones de fieles y parte hacia Perú

Más de tres millones de personas se congregaron este miércoles 11 de noviembre de 2026 en los alrededores de la Basílica de Luján, a unos 75 kilómetros de Buenos Aires, para participar en la última misa del papa León XIV en Argentina.

La multitudinaria celebración marcó el cierre de una visita de cuatro días y se convirtió en el encuentro con mayor asistencia de su pontificado.

Los fieles ocuparon los alrededores del principal centro de peregrinación católica de Argentina. Algunos subieron a rejas, vallas, árboles y postes de luz para intentar ver al pontífice.

Entre la multitud se escuchaban cánticos de agradecimiento: "Gracias León por tu bendición".

León XIV regresa a Perú, un país que considera su tierra adoptiva

El vínculo del pontífice con Perú comenzó mucho antes de su elección como papa. Robert Prevost, nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano, vivió cerca de dos décadas en ese país, donde trabajó como misionero, sacerdote y obispo.

"Amo mucho al Perú, al pueblo peruano, por lo que eso es parte de lo que soy", afirmó en una entrevista con la periodista Elise Ann Allen, autora de una biografía sobre su vida.

De Piura a Trujillo: los años de Robert Prevost como misionero en Perú

Prevost llegó a Perú en 1985, cuando tenía alrededor de 30 años, enviado por la orden agustina.

Su primera misión fue en Chulucanas, en la región de Piura, donde participó en el trabajo religioso y social con comunidades que enfrentaban condiciones de pobreza. Allí los habitantes comenzaron a llamarlo "padre Roberto".

En 1986 regresó a Estados Unidos, pero volvió al país andino en 1988.

Esta segunda etapa se desarrolló principalmente en Trujillo, donde permaneció hasta 1999. Dirigió la formación de religiosos agustinos, impartió clases en un seminario y trabajó como párroco.

Durante esos años, Perú atravesaba un periodo de violencia por los ataques de Sendero Luminoso.

Tras el asesinato de tres sacerdotes extranjeros en 1991, Prevost decidió permanecer junto a las comunidades a las que servía, pese a que le ofrecieron protección personal.

Chiclayo, la diócesis que León XIV considera parte de su historia

Después de 15 años en Estados Unidos, Prevost regresó a Perú en 2014, cuando el papa Francisco lo nombró administrador apostólico de Chiclayo.

Asumió formalmente como obispo en 2015 y ese mismo año obtuvo la nacionalidad peruana.

Durante su gestión impulsó una comisión dedicada al cuidado del medioambiente y pidió al expresidente Alberto Fujimori que solicitara perdón a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

En 2023, durante las protestas que dejaron decenas de civiles muertos, defendió el derecho de la población a manifestarse. También visitó zonas afectadas por lluvias e inundaciones para pedir ayuda para las familias damnificadas.

En abril de ese año dejó Perú y viajó a Roma para asumir la dirección del Dicasterio para los Obispos, encargado de participar en la selección de nuevos obispos.

Su regreso al país andino representa así el reencuentro con una sociedad que acompañó durante distintas etapas de su vida.