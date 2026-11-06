El papa León XIV llegó a Uruguay

El Papa León XIV desciende del avión en su llegada a Uruguay

El papa León XIV aterrizó la tarde de este viernes 6 de noviembre de 2026 en Montevideo, Uruguay, a las 16:19 (hora Uruguay), dando inicio formal a su primer viaje apostólico por Latinoamérica.

El Santo Padre arribó procedente del Vaticano acompañado de su comitiva oficial y una delegación de 83 periodistas.

Pocos minutos después de tocar suelo uruguayo, a las 16:23, repicaron las campanas en la capital para anunciar su llegada.

A su bajada del avión, el León XIV saludo y fue recibido por el presidente Yamandú Orsi, junto a autoridades locales y de la iglesia católica.

Este acontecimiento marca la primera visita de un Papa a territorio uruguayo desde 1988, dando inicio a una extensa gira regional de once días que incluirá también a Argentina y Perú.

Primeras actividades de León XIV en Argentina

Durante la tarde de este viernes, la agenda del Santo Padre contempla su participación en la ceremonia protocolar de bienvenida en la Plaza Independencia.

Luego mantendrá una reunión oficial con el primer mandatario Yamandú Orsi en la sede de gobierno y finalizará sus actividades del día con un encuentro religioso en la Catedral Metropolitana.