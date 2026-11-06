Visita del papa León XIV a Sudamérica movería USD 500 millones entre los tres países

El papa León XIV iniciará el 6 de noviembre de 2026 su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú.

El primer viaje del papa León XIV a Sudamérica, como líder de la Iglesia católica, podría generar un movimiento económico de aproximadamente USD 500 millones entre la visita de Uruguay, Argentina y Perú, según estimaciones de La Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque (CCPL) y la agencia EFE.

La gira comenzará este viernes 6 de noviembre en Montevideo y concluirá el lunes 16 en Lima, desde donde el pontífice regresará a Roma. Su llegada está prevista para el martes 17 de noviembre.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que León XIV visitará ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Luján, Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde participará en misas y encuentros con autoridades y fieles.

Perú espera más de un millón de visitantes

En Perú, las autoridades prevén la movilización de más de un millón de personas durante la visita papal, entre ellas unos 50 000 extranjeros.

Uno de los destinos principales será Chiclayo, ciudad donde León XIV ejerció como obispo antes de convertirse en pontífice.

La Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque estima un movimiento económico de 500 millones de soles, equivalentes a aproximadamente USD 144 millones, por el consumo en hoteles, restaurantes, transporte, artesanías y otros negocios.

Las misas previstas en las Pampas de Pimentel y Lima concentrarían una importante asistencia de fieles.

Argentina proyecta USD 270 millones en actividad económica

En Argentina, las proyecciones de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) apuntan a un movimiento económico potencial de USD 270 millones, considerando la llegada estimada de 3,46 millones de visitantes de otras localidades y países.

En Luján, donde León XIV celebrará una misa el 11 de noviembre, la demanda de alojamiento ha provocado incrementos en las tarifas. Algunas ofertas alcanzan los USD 1 500 dólares por noche, frente a precios habituales cercanos a los 200 dólares.

La actividad comercial también aumentaría en Buenos Aires, especialmente por la venta de artículos religiosos y recuerdos de la visita.

Uruguay organiza una rifa para financiar la visita papal

En Uruguay, la Iglesia católica calcula que la organización de la visita costará entre USD dos y tres millones. Para cubrir estos gastos, la Conferencia Episcopal Uruguaya lanzó la rifa 'Una gran alegría', que sorteará un apartamento, diez vehículos y tres viajes a Roma.

Los organizadores esperan recibir entre 30 000 y 40 000 visitantes, mientras que el encuentro previsto en el Estadio Centenario de Montevideo tendrá capacidad para aproximadamente 60 000 asistentes.