El papa León XIV dice que está "vivamente apenado" por el terremoto en Colombia

Rescatistas trabajan en una zona del desastre en Cali, tras el terremoto del lunes 10 de agosto.

El papa León XIV se declaró este martes "vivamente apenado" por el terremoto que sacudió el lunes 10 de agosto de 2026 a Colombia y que dejó al menos 169 muertos y más de 600 heridos, informó el Vaticano.

El pontífice está "vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos", según un telegrama enviado en su nombre por el número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana.

En el telegrama, Parolin le pidió al Monseñor Francisco Múnera Correa "que transmita el sentido pésame de su santidad León XIV a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de seres queridos".

Igualmente, "pide al Señor que derrame sobre el querido pueblo colombiano los dones de la fortaleza espiritual y la esperanza cristiana; y les imparte de corazón la bendición apostólica".

Un comunicado divulgado este martes en Colombia apuntó que los fallecidos se concentran en las ciudades de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, en el oeste del país.

En Pereira, la ciudad más golpeada y situada en el denominado Eje Cafetero, se han registrado al menos 60 muertos, según el último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.

El sismo fue percibido en países vecinos. Se sintió en algunas regiones de Venezuela, la capital ecuatoriana Quito y en diversas provincias de Panamá.