León XIV pide en el Congreso de Madrid proteger toda vida humana y fortalecer el bien común

El Papa a su llegada al Congreso de los Diputados

El papa León XIV pronunció este lunes un extenso discurso ante el Congreso de los Diputados en Madrid, donde pidió proteger toda vida humana y legislar pensando en el bien común.

Durante su intervención, el Pontífice abordó temas relacionados con la defensa de la familia, la libertad religiosa, la migración, la paz y la responsabilidad política.

León XIV advirtió sobre los riesgos de la llamada “cultura del descarte” y cuestionó el futuro de las sociedades que dejan de reconocer la vida como un valor fundamental.

“¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo o a quien depende enteramente del cuidado de los demás?”, señaló el Papa ante legisladores españoles.

El Santo Padre también recordó que toda persona debe ser reconocida como sujeto de derechos y deberes, independientemente de su condición social o situación personal.

Además, pidió fortalecer el diálogo internacional y promover leyes orientadas al bienestar colectivo y la dignidad humana.

Otro de los temas abordados fue la situación de los migrantes. León XIV insistió en la necesidad de acompañar y proteger a las personas que abandonan sus países buscando mejores condiciones de vida.

La intervención marcó la primera visita de un Pontífice al Congreso de los Diputados de España y se desarrolló en medio de la gira oficial del Papa por territorio español.